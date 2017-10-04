عرض أماكن بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني والكونغو والقنوات الناقلة للمباراة

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يلتقي المنتخب الوطني المصري منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة تقرير مصير في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لعام 2018 التي من المقرر لها أن تقام في دولة روسيا، وذلك بعد أن فاز المنتخب الوطني المصري على نظيرة الأوغندي في المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحرص مشجعي المنتخب الوطني المصري على مساندة المنتخب ودعمه والحضور جميع المباريات التي تقام على أرض الوطن من أجل تحقيق الحلم الذي يراود العديد من المصريين بعد غياب دام ثلاثين عام عن بطولة كأس العالم.

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وتابع موقع مصر 365 تصريحات اتحاد كرة القدم المصري وذلك على لسان “ثروت سويلم” المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم حيث أوضح أنه تم طباعة ستين ألف تذكرة لمباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وأشار أن عدد ستين ألف تذكرة سيكون للدرجة الموحدة، وسيتم طرح خمسة ألاف تذكرة “للدرجة الثانية”، على أن تكون سعر تذكرة الدرجة الموحدة والدرجة الثانية يصل سعرها حوالي خمسة وسبعين جنيه مصري، بينما يصل سعر تذكرة المقصورة مائتين جنيه مصري.

وصرح اتحاد كرة القدم المصري أن أماكن بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني مع منتخب الكونغو الديمقراطية سيتم طرحها في ستاد القاهرة، وستاد الإسكندرية، ونادي الصيد، ونادي الشمس.

وسيتم إذاعة مباراة المنتخب الوطني المصري لجميع مشجعي المنتخب أمام منتخب الكونغو على قناة “on sports” مباشرة كما سيتم إذاعة المباراة أيضا على حساب القناة الفضائية على قناة “اليوتيوب”، ويمكن لجميع مشجعي المنتخب الوطني استقبال قناة “on sports” الفضائية الرياضية على التردد التالي “V 10853”.

والجدير بالذكر أن محافظة الشرقية أعلنت عن إدراج بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو في المحافظة بناء على توجيهات صادرة من محافظة الشرقية اللواء “خالد سعيد” تسهيلا على المواطنين المصريين المقيمين في محافظة الشرقية شراء تذاكر المباراة لدعم وتشجيع المنتخب الوطني المصري التي من المقرر إقامتها في يوم الأحد القادم الموافق الثامن من أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يتم بيع التذاكر في الشرقية في ديوان عام محافظة الشرقية.

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