“مهند مجدي” ينضم لقائمة “الخطيب” في انتخابات النادي الأهلي القادمة

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تابع موقع مصر 365 الزيارة التي قام بها عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي “مهند مجدي” إلى مرشح رئاسة النادي الأهلي في الفترة القادم محمود الخطيب، وصرح الدكتور “مهند مجدي” بعد زيارته بيان جاء فيه “السادة الأفاضل أعضاء وجماهير نادينا الحبيب الأهلي تشرفت أن أكون أحد أبناء هذا اصرح الكبير، وأتمنى أن أواصل العطاء في خدمة النادي الأهلي بعد سنوات من العمل كعضو مجلس إدارة تمسكت خلالها بكل القيم والمبادئ التي تربيت عليها منذ كنت طفلاً صغيراً في النادي الأهلي صاحب الفضل عليَّ بعد الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت بطلا للعالم”.

كما استأنف الدكتور “مهند مجدي” البيان كالتالي “وكنت ولا أزال فخوراً بأنني أنتمي لهذا النادي العظيم الذي يشرف أي إنسان أن ينتسب إليه ويعمل في خدمته استمراراً لمسيرة أجيال من الرواد الذين تفانوا في حب الأهلي، وشاركوا في صناعة إنجازاته على مدى أكثر من قرون من الزمان، تركوا لنا ميراثا راسخاً من القيم والمبادئ التي تربينا عليها، ونرفض أن نحيد عنها مهما كانت الصعوبات التي نواجهها، وخلال الفترة السابقة لم أتخل عن العمل الذي حملت أمانته بثقة من أعضاء النادي حتى لا أتسبب في إظهار أي أزمات تسيء إلى اسم الأهلي العظيم”.

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وجاء أيضا في بيان “مهند مجدي” التالي “وفي هذه المرحلة أستأذنكم أن أحاول من جديد أن أنال شرف خدمة النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره مع مجموعة من أبنائه يقودهم رمز من رموزه الكبيرة وهو الكابتن محمود الخطيب، والذي يمثل بتاريخه لاعبا ثم عضواً بمجلس الإدارة ثم أمينا للصندوق ثم نائباَ للرئيس امتداداً لرموز سابقين تعلمنا منهم الكثير، وإنني إذ أتقدم لكل من عملوا لصالح النادي الأهلي بإخلاص بشكري وتقديري، وأتمنى أن أواصل خدمة نادينا العريق في إطار جديد وتعلو فيه قيم ومبادئ الأهلي ليبقى الأهلي فوق الجميع”.

وهذا أوضح رغبة “مهند مجدي” في الانضمام إلى انتخابات النادي الأهلي في الفترة الحالية ضمن قائمة “محمود الخطيب” اللاعب صاحب التاريخ الكبير في القلعة الحمراء الذي حفر اسمه بحروف من النور والتألق في سماء الكرة المصرية.

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