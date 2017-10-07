“نادي الصيد” يقيم حفل تكريم للمتفوقين دراسيا من أبناء النادي

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تابع موقع مصر 365 احتفال “نادي الصيد” بتكريم أبناء النادي المتفوقين في الدراسة، حيث حرصت إدارة مجلس “نادي الصيد” الذي يترأسه “عمرو السعيد” على تكريم أبناء النادي الذين يتميزون بتفوقهم من الناحية العلمية والدراسية.

وأقيم حفل “نادي الصيد” في المبنى الاجتماعي التابع للنادي وحضر احتفال التكريم المقام من قبل “نادي الصيد” حرصاً منه على تسليح أبناء النادي المميزين من الناحية العلمية والدراسية بالإضافة إلى حرصه عليهم من الناحية البدنية والجسدية عن طريق ممارسة الرياضات المختلفة.

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وحضر حفل التكريم المقام من قبل مجلس إدارة “نادي الصيد” كل من رئيس النادي “عمرو السعيد، وأيمن الصندوق “إيهاب حشيش، وكذلك “محمد العقدة” و”أشرف محرم”، وأحمد الشاذلي”، المدير التنفيذي لنادي الصيد “اللواء سامي سعد زغلول وكذلك مدير النشاط الرياضي بنادي الصيد “الدكتور محمد الدباح، وكذلك مساعد المدير التنفيذي لنادي الصيد ” الدكتور محمد غباشي”، بالإضافة إلى مقرر المبني الاجتماعي “جمال عمار”.

وبدأ الاحتفال المقام من قبل نادي الصيد عضو مجلس إدارة النادي “محمد العقدة” حيث أنه المشرف على احتفالية تكريم نادي الصيد لأبنائه المتفوقين من الناحية العلمية والدراسية، حيث شارك في حفل التكريم ما يزيد عن 100 طالب وطالبة من أبناء نادي الصيد بالحضور بصحبة أسرهم.

تأتي هذه الاحتفالية في ضوء الأهمية الشديدة التي تهدف إلى تحفيز أبناء نادي الصيد المتميزين من الناحية العلمية والدراسية وحصل مجلس إدارة “نادي الصيد” على تقديم سبل الدعم المعنوي في تكريم الطلاب المتفوقين المنضمين إلى النادي، والدليل على هذا مشاركة أوائل شهادة التعليم الثانوي في الرحلة التي تم تنظيمها من قبل نادي الصيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعام الحالي 2017.

كما حرص مجلس إدارة نادي الصيد خلال حفل تكريم الطلاب المتميزين في الناحية العلمية والدراسة على تقديم التهيئة بالإضافة إلى شهادات التقدير إلى الطلاب المتفوقين خلال العام الدراسي السابق 2016/ 2017، في جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

والجدير بالذكر أن نادي الصيد المصري هو نادي رياضي واجتماعي قائم في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة تم تأسيسه في عام 1939، على مساحة تصل إلى خمسة وخمسين فدان.

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