“مراقب مباراة” مصر والكونغو يقدم تقرير إلى “الكاف” يدين المنتخب الوطني

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أجريت أمس مباراة المنتخب الوطني المصري ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة قبل الأخيرة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقامة في روسيا لعام 2018، حيث انتهت المباراة بإعلان تتويج المنتخب الوطني المصري بالتأهل إلى بطولة كأس العالم المقامة في دولة روسيا لعام 2018، حيث كانت النتيجة بهدفين مقابل هدف لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الوطني المصري وأَحرز هدفي المباراة اللاعب المصري “محمد صلاح”.

وتابع موقع مصر 365 تقرير مراقب مباراة المنتخب الوطني المصري ضد منتخب الكونغو الديمقراطية حيث تقدم مراقب المباراة إلى “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف” صباح اليوم يحتوى على إدانة للمنتخب الوطني المصري.

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وصرح رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف “عبدالمنعم شطة” أن التقرير يحمل إدانة للمنتخب الوطني المصري في المباراة التي أجريت أمس في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقامة في روسيا عام 2018.

وحيث جاء في تقرير مراقب المباراة دخول الجماهير إلى أرض الملعب بعد لحظات من أحراز الهدف الثاني الذي سجله لاعب المنتخب الوطني المصري “محمد صلاح” حيث أن دخول الجماهير إلى أرض الملعب مخالف لكل لوائح وتنظيمات البطولات الرياضية سواء في اللوائح الإفريقية والدولية، كما يعرض الحكام واللاعبين على حد سواء للعديد من المخاطر.

وأوضح “عبدالمنعم شطة” أن هناك اجتماع سيعقد من قبل “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم” لمناقشة تقرير مراقب مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو بسبب دخول الجماهير إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف الذي أحرزه اللاعب المصري “محمد صلاح” في الوقت الإضافي من عمر المباراة ويعد هذا مخالف لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للبطولات الرياضية الكروية.

كما أشار “عبدالمنعم شطة” أن حكم مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية أعرب أنه لم يشاهد في حياته مثل هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة حيث وصف الاحتفال بانه كان يحتوي على “مشاعر” و”أجواء جميلة” ستظل في ذاكرته إلى الأبد.

والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية شهدت مساء أمس أجواء احتفالية رائعة في اطار احتفال الجماهير المصرية في جميع شوارع وميدان جمهورية مصر العربية بفوز المنتخب المصري والتأهل إلى مونديال 2018.

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