“مجدي عبدالغفار” يتابع انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي

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تابع موقع مصر 365 غضب جمع من أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء بشأن اللافتات الخاصة بقائمة مرشح مجلس إدارة نادي الأهلي المصري “محمود طاهر” التي تم وضعها على “البوابة الرئيسية” للنادي الأهلي” بجوار “نادي المعلمين”.

وأوضح جموع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي المصري أنه من غير العادل أن تستحوذ قائمة محمود طاهر على جميع الدعاية التي تعد محورية الخاصة بالنادي الأهلي المصري.

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وشهدت انتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري التي يتم إجراؤها في الوقت الراهن في مقر الجزيرة حالات إغماء داخل “الخيمة الانتخابية” مما اضطر أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي إلى استدعاء الأطباء المتواجدين في إسعاف الحالات.

حيث شهدت انتخابات النادي الأهلي المصري منذ صباح اليوم في وقت باكر توافد أعضاء الجمعية العمومية بشكل كبير وحضور مكثف من أجل اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وتستمر عملية التصويت لاختيار أعضاء النادي الأهلي حتى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، ليتم بعدها عملية فرز الأصوات الإعلان عن نتيجة التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء الجديدة.

ووصل وزير الداخلية اللواء “مجدي عبدالغفار” إلى مقر نادي الأهلي المصري لمتابعة عملية انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تتم لاختيار مجلس إدارة جديدة لمدة أربعة سنوات، وتنافس في انتخابات النادي الأهلي قائمة “محمود طاهر” رئيس النادي الحالي للنادي، وقائمة “محمود الخطيب” وهو نائب رئيس نادي الأهلي في الوقت الحالي من أجل الفوز بمقعد مجلس إدارة نادي الأهلي.

وتسابق على انتخابات النادي الأهلي الحالية ستة وثلاثين مرشح منهم “محمد ثابت محمد عثمان فضل الله، ومحمود الخطيب، وإلهامي أحمد عبداللطيف جد عجيبة، ومحمود طاهر”.

كما يخوض انتخابات النادي الأهلي مستقل كل من “خالد سليما أبو العلاء عيد، منى عبدالكريم السيد سليم، ونادر محمد محمد حمادة، وأحمد زكي خليل إبراهيم، وأيمن فتحي محمد المرشدي، ومحمد حسن محمد سعد الدين، وأحمد زكي خليل إبراهيم، وهشام فوزي محمد علي”

ويتنافس على منصب العضوية فوق الخمسة وثلاثين عام تسعة عشر مرشح، ويتسابق على مقعد نائب رئيس نادي الأهلي المصر اثنين وهما مصطفى فهمي مراد فمي، والعامري فاروق.

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