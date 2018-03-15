قنوات مفتوحة تنقل كأس العالم 2018: قنوات شيرنج ومفتوحة تنقل مباريات مصر والسعودية

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باتت بطولة كأس العالم روسيا 2018 على الأبواب، ومعها بات الترقب كبيراً للغاية في الشارع العربي بأكمله وفي هذا التقرير نعرض قائمة بعدة قنوات مفتوحة تنقل كأس العالم 2018 بروسيا، خاصة في ظل التواجد العربي في المونديال المقبل والمتمثل في أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث نجح كلاً من المنتخب المصري والمنتخب التونسي إضافة إلى المنتخب المغربي وأيضاً المنتخب السعودي في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل بعدما غاب جميعهم عن النسخ الماضية من المونديال.

ومع اقتراب موعد انطلاقة مونديال روسيا يزداد التساؤل من جانب الجماهير العربية في الوطن العربي والعالم بأكمله، وذلك حول كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم روسيا 2018 بشكل حصري ومجاني وخاصة بدون تشفير، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018 إضافة إلى جميع ترددات هذه القنوات وأيضاً الأقمار الصناعية المنقولة عليها.

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قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم روسيا 2018

القنوات التركية

TRT Turkey

Türksat 42°E – 11054 V 30000

Türksat 42°E – 11054 V 30000

القنوات الإيرانية

IRIB HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Badr 26°E – 11881 H 27500

Badr 26°E – 11900 V 27500

القنوات الأرمينية

ARMTV Armenia

Intelsat 60°E – 11622 V 8527

القنوات اليونانية

ERT Greece

Eutelsat 3°E – 12734 V 16750

القنوات الأذرية

Ictimai TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

القنوات الألمانية

Das Erste Germany

Astra 19°E – 11494 H 22000

Astra 19°E – 11836 H 27500

ZDF Germany

Astra 19°E – 11362 H 22000

Astra 19°E – 11954 H 27500

HotBird 13°E – 11054 H 27500

القنوات الانغولية .

TPA Angola

Yamal 54°E – 10962 V 5926

Eutelsat 7°E – 11221 H 27500

قنوات مشفرة تنقل مباريات كأس العالم روسيا 2018

يمكنك معرفة كيفية فتح هذه القنوات المشفرة من خلال الرابط ( رسيفرات لنقل كأس العالم ).

القنوات الفرنسية

beIN SPORTS HD France

Astra 19°E – 11377 V 22000

Astra 19°E – 11856 V 29700

TF1 France

Astra 19°E – 12207 V 29700

Astra 19°E – 12402 V 27500

Hotbird 13°E – 11681 H 27500

Eutelsat 5°W – 11096 V 29950

القنوات التشيكية

CT Czech Republic

Astra 23°E – 12070 H 27500

Astra 23°E – 12363 V 29500

Astra 23°E – 12344 V 29500

Eutelsat 16°E – 11094 V 27500

Thor 1°W – 12111 V 28000

Thor 1°W – 11843 V 30000

Thor 1°W – 12723 V 26660

Thor 1°W – 11977 H 30000

القنوات الهولندية

NPO HD Netherlands

Astra 23°E – 12188 H 29900

Astra 23°E – 11739 V 29900

القنوات البولندية

TVP HD Poland

Hotbird 13°E – 11179 H 27500

Hotbird 13°E – 10834 V 27500

Hotbird 13°E – 10719 V 27500

القنوات الإيطالية

RAI Italy

Astra 19°E – 11288 V 22000

Hotbird 13°E – 10992 V 27500

Hotbird 13°E – 11766 V 27500

القنوات الكرواتية

HRT Croatia

Eutelsat 16°E – 11471 H 30000

Eutelsat 16°E – 10721 H 27500

Eutelsat 16°E – 11554 V 30000

القنوات البلغارية

BNT Bulgaria

HellaSat 39°E – 12524 H 30000

HellaSat 39°E – 12688 H 30000

القنوات الايرلندية

RTE Ireland

Astra 28°E – 12246 V 29500

Astra 28°E – 12266 H 27500

القنوات الهندية

Sony India

AsiaSat 100°E – 12582 V 40700

القنوات السويسرية

SRF HD Switzerland

Hotbird 13°E – 12399 H 27500

Hotbird 13°E – 10971 H 29700

Hotbird 13°E – 11526 H 27500

القنوات الصربية

RTS Serbia

HellaSat 39°E – 11135 V 30000

القنوات الإسبانية

Telecinco Spain

Astra 19°E – 10906 V 22000

Astra 19°E – 10979 V 22000

HispaSat 30°W – 12456 V 30000

القنوات الرومانية

TVR Romania

HellaSat 39°E – 12524 V 30000

HellaSat 39°E – 12688 V 30000

HellaSat 39°E – 11012 V 30000

القنوات البرتغالية

RTP Portugal

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

Hispasat 30°W – 12322 H 27500

Hispasat 30°W – 10730 H 27500

إذا كنت من مستقبلي القمر الأوربي Hotbird باتجاة 13 شرق طالع موضوع : قنوات تنقل كأس العالم على القمر الأوربي.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال روسيا المقبل في يوم 14 يونيو من العام الحالي 2018، وإليكم الآن مجموعات مونديال روسيا المقبل من المجموعة الأولى وحتى المجموعة الثامنة:-

المجموعة الأولى: روسيا ، مصر ، السعودية ، الأوروغواي

المجموعة الثانية البرتغال ، إسبانيا ، المغرب ، إيران

المجموعة الثالثة: فرنسا ، أستراليا ، بيرو ، الدنمارك

المجموعة الرابعة: الأرجنتين ، أيسلندا ، نيجيريا ، كرواتيا

المجموعة الخامسة: البرازيل ، سويسرا ، كوستاريكا ، صربيا

المجموعة السادسة: ألمانيا ، السويد ، المكسيك ، كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة: بلجيكا ، بنما ، تونس ، إنجلترا

المجموعة الثامنة: بولندا ، السنغال ، كولومبيا ، اليابان

في النهاية، نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم ونتمنى تمثيل مشرف للعرب.