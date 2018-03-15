قنوات مفتوحة تنقل كأس العالم 2018: قنوات شيرنج ومفتوحة تنقل مباريات مصر والسعودية

باتت بطولة كأس العالم روسيا 2018 على الأبواب، ومعها بات الترقب كبيراً للغاية في الشارع العربي بأكمله وفي هذا التقرير نعرض قائمة بعدة قنوات مفتوحة تنقل كأس العالم 2018 بروسيا، خاصة في ظل التواجد العربي في المونديال المقبل والمتمثل في أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث نجح كلاً من المنتخب المصري والمنتخب التونسي إضافة إلى المنتخب المغربي وأيضاً المنتخب السعودي في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل بعدما غاب جميعهم عن النسخ الماضية من المونديال.
ومع اقتراب موعد انطلاقة مونديال روسيا يزداد التساؤل من جانب الجماهير العربية في الوطن العربي والعالم بأكمله، وذلك حول كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم روسيا 2018 بشكل حصري ومجاني وخاصة بدون تشفير، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018 إضافة إلى جميع ترددات هذه القنوات وأيضاً الأقمار الصناعية المنقولة عليها.
قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم روسيا 2018
القنوات التركية
- TRT Turkey
- Türksat 42°E – 11054 V 30000
- Türksat 42°E – 11054 V 30000
القنوات الإيرانية
- IRIB HD Iran
- Intelsat 62°E – 11555 V 30000
- Badr 26°E – 11881 H 27500
- Badr 26°E – 11900 V 27500
القنوات الأرمينية
- ARMTV Armenia
- Intelsat 60°E – 11622 V 8527
القنوات اليونانية
- ERT Greece
- Eutelsat 3°E – 12734 V 16750
القنوات الأذرية
- Ictimai TV Azerbaijan
- AzerSpace 46°E – 11175 H 27500
القنوات الألمانية
- Das Erste Germany
- Astra 19°E – 11494 H 22000
- Astra 19°E – 11836 H 27500
- ZDF Germany
- Astra 19°E – 11362 H 22000
- Astra 19°E – 11954 H 27500
- HotBird 13°E – 11054 H 27500
القنوات الانغولية.
- TPA Angola
- Yamal 54°E – 10962 V 5926
- Eutelsat 7°E – 11221 H 27500
قنوات مشفرة تنقل مباريات كأس العالم روسيا 2018
يمكنك معرفة كيفية فتح هذه القنوات المشفرة من خلال الرابط ( رسيفرات لنقل كأس العالم ).
القنوات الفرنسية
- beIN SPORTS HD France
- Astra 19°E – 11377 V 22000
- Astra 19°E – 11856 V 29700
- TF1 France
- Astra 19°E – 12207 V 29700
- Astra 19°E – 12402 V 27500
- Hotbird 13°E – 11681 H 27500
- Eutelsat 5°W – 11096 V 29950
القنوات التشيكية
- CT Czech Republic
- Astra 23°E – 12070 H 27500
- Astra 23°E – 12363 V 29500
- Astra 23°E – 12344 V 29500
- Eutelsat 16°E – 11094 V 27500
- Thor 1°W – 12111 V 28000
- Thor 1°W – 11843 V 30000
- Thor 1°W – 12723 V 26660
- Thor 1°W – 11977 H 30000
القنوات الهولندية
- NPO HD Netherlands
- Astra 23°E – 12188 H 29900
- Astra 23°E – 11739 V 29900
القنوات البولندية
- TVP HD Poland
- Hotbird 13°E – 11179 H 27500
- Hotbird 13°E – 10834 V 27500
- Hotbird 13°E – 10719 V 27500
القنوات الإيطالية
- RAI Italy
- Astra 19°E – 11288 V 22000
- Hotbird 13°E – 10992 V 27500
- Hotbird 13°E – 11766 V 27500
القنوات الكرواتية
- HRT Croatia
- Eutelsat 16°E – 11471 H 30000
- Eutelsat 16°E – 10721 H 27500
- Eutelsat 16°E – 11554 V 30000
القنوات البلغارية
- BNT Bulgaria
- HellaSat 39°E – 12524 H 30000
- HellaSat 39°E – 12688 H 30000
القنوات الايرلندية
- RTE Ireland
- Astra 28°E – 12246 V 29500
- Astra 28°E – 12266 H 27500
القنوات الهندية
- Sony India
- AsiaSat 100°E – 12582 V 40700
القنوات السويسرية
- SRF HD Switzerland
- Hotbird 13°E – 12399 H 27500
- Hotbird 13°E – 10971 H 29700
- Hotbird 13°E – 11526 H 27500
القنوات الصربية
- RTS Serbia
- HellaSat 39°E – 11135 V 30000
القنوات الإسبانية
- Telecinco Spain
- Astra 19°E – 10906 V 22000
- Astra 19°E – 10979 V 22000
- HispaSat 30°W – 12456 V 30000
القنوات الرومانية
- TVR Romania
- HellaSat 39°E – 12524 V 30000
- HellaSat 39°E – 12688 V 30000
- HellaSat 39°E – 11012 V 30000
القنوات البرتغالية
- RTP Portugal
- Hispasat 30°W – 12130 H 27500
- Hispasat 30°W – 12322 H 27500
- Hispasat 30°W – 10730 H 27500
إذا كنت من مستقبلي القمر الأوربي Hotbird باتجاة 13 شرق طالع موضوع : قنوات تنقل كأس العالم على القمر الأوربي.
ومن المقرر أن ينطلق مونديال روسيا المقبل في يوم 14 يونيو من العام الحالي 2018، وإليكم الآن مجموعات مونديال روسيا المقبل من المجموعة الأولى وحتى المجموعة الثامنة:-
- المجموعة الأولى: روسيا ، مصر ، السعودية ، الأوروغواي
- المجموعة الثانية البرتغال ، إسبانيا ، المغرب ، إيران
- المجموعة الثالثة: فرنسا ، أستراليا ، بيرو ، الدنمارك
- المجموعة الرابعة: الأرجنتين ، أيسلندا ، نيجيريا ، كرواتيا
- المجموعة الخامسة: البرازيل ، سويسرا ، كوستاريكا ، صربيا
- المجموعة السادسة: ألمانيا ، السويد ، المكسيك ، كوريا الجنوبية
- المجموعة السابعة: بلجيكا ، بنما ، تونس ، إنجلترا
- المجموعة الثامنة: بولندا ، السنغال ، كولومبيا ، اليابان
في النهاية، نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم ونتمنى تمثيل مشرف للعرب.
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