مرتضى منصور يعلن عن قرار عاجل بشأن المدرب الجديد للقلعة البيضاء

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور حيث أنه قد تم قبول استقالة المدير الفني إيهاب جلال بعد أن تم الإعلان عن استقالة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقد عقد مرتضى منصور مؤتمر صحفي في مقر نادي الزمالك بعد أن تم افتتاح المؤتمر بحضور نائب رئيس النادي أحمد جلال وعلاء مقلد وهاني زادة.

وقد أعلن مرتضى منصور أن الجمعية العمومية محصنة وقانونية، وأضاف أن اللائحة تنص على أن نادي الزمالك يتبع اللجة الأولمبية التي تقوم بالإشراف على الجمعية العمومية للنادي تبعاً للوائح، وقد أصبح النادي لا يتبع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

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وأضاف إلى إمكانية عقد مؤتمر صحفي أخر يوم الأحد القادم من أجل الكشف عن حقائق، وأشار أنه سوف يتحدث خلال مؤتمر اليوم عن أمرين فقط، وأوضح أنه سوف يتم التعاقد مع مدرب جديد أجنبي للنادي بعد استقالة إيهاب جلال، وأكد على عدم التعاقد مع مدرب مصري جديد خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه فضل خلال الفترة السابقة التزام الصمت بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد خلال التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يوجد به أي حرامي كام يدعي البعض، وقد وجه المستشار مرتضى منصور حديثه إلى أعضاء اللجنة المالية التي تقوم بإدارة شؤون النادي قائلاً “ولو قعدتوا خمسة وأربعين سنة عمركم ما هتلاقوا حاجة، مفيش عني حد حرامي في المجلس”.

وقد تناول أيضا رئيس نادي الزمالك الحديث عن تعاقد النادي مع اللاعب عبدالله السعيد وأزمته بعد أن فشلت الصفقة قائلاً “السعيد لم يرفض رد الأربعين مليون جنيه التي حصل عليها من الزمالك” وقد نفى ما تم أثارته خلال الفترة السابقة حول حل مجلس إدارة نادي الزمالك أو رفع الحصانة عنه.

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