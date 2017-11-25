احذر من استخدام الأطفال دون 14 صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك

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أصبحت وسائل التواصل الاجتماعية مؤثرة جدا في حياتنا، والاستخدام المفرط السوشيال ميديا أدى إلى الانعزال والانطواء والكسل، فمخاطر السوشيال ميديا بدأت تظهر مؤخرا، وبالأخص عند استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، والأمر يرجع إلى عدم الرقابة من الأهل وترك الاطفال بالتواصل علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مما يؤدى إلي كوارث وانعدام الطفولة البريئة.

نجد اكونتات للأطفال علي موقع الفيس بوك، فأصبح الفيس بوك يضم العديد من الأطفال فنجد الاسم توتة تبلغ من السن 8 سنوات وهي طالبة بالصف الثالث الابتدائي، وهي واحدة من العديد من البيانات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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أكد استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية الدكتور محمد هاني، لابد من رقابة الأهل، وذلك بعد انتشار العديد من الصفحات الخاصة بالأطفال علي موقع الفيس بوك، ويجب منع هذه الظاهرة لما تضم من كوارث ومخاطر علي الأطفال، وأكد أنه توجد سن محددة ليتم عمل اكونت علي الفيس بوك.

أكد الدكتور محمد هاني، بأن المخاطر التي تلحق بالأطفال عند استخدام هذه الظاهرة، هي تجعل الطفل في حالة من الانطواء والعزلة إضافة إلى ذلك الجلوس لفترة طويلة يؤدي إلى الكسل والسمنة، التواصل مع أشخاص آخرون لا يحملون نفس العادات والتقاليد الاجتماعية المصرية المتعارف عليها، يؤدي إلى اختلاط واضطراب في العادات، بالإضافة إلى اختلاط الثقافات ببعضها.

أكد الدكتور محمد هاني بأن السن المسموح به للطفل لكي يكون له صفحة شخصية علي الفيس بوك هو سن 14 عام، بشرط وجود رقابة من الأهل من خلال:

حصول الاب او الام علي الرقم السري صفحته الشخصية فيس بوك، وذلك ليتم الاطلاع عليها يوميا لمعرفة من الأشخاص الذين يتحدثون معهم، والتأكد من عدم وجود أي سلوك خاطئ. يجب علي الأب والام الحصول علي الرقم السري لكل من الموبايل او التابلت، لان جائز يتعرض الطفل أن يشاهد مواقع إباحية عبر تصفح الانترنت. يجب علي الأبوين أن يتحدثوا دائما مع الطفل والتعرف من أصدقائه، و يحاولون أن يبعدوا لفترة طويلة عن صفحات التواصل الاجتماعي، حتى لا يتسبب في إدمانها. يجب علي الأبوين الاطلاع علي الصفحة الشخصية يوميا، وايضا مراقبة سلوكيات الطفل دون أن يشعر، ومن وقت لاخر.

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