“الجارحي” يحضر الاجتماع السنوي المشترك “لصندوق النقد والبنك الدوليين”

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يتابع موقع مصر 365 الزيارة التي يقوم بها وزير المالية “عمرو الجارحي” على رأس وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ضم الوفد المرافق له خلال الزيارة نائب وزير المالية للخزانة الدكتور “محمد معيط”، ونائب وزير المالية للسيارات المالية والتطوير المؤسسي “احمد كجوك”.

وتأتي زيارة وزير المالية “عمرو الجارحي” إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع السنوي المشترك “لصندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي”.

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كما سيقوم “عمرو الجارحي” بلقاء عدد من المسؤولين في “صندوق النقد الدولي” منهم مدير الصندوق “كريستين لاجارد” والمدير التنفيذي الدكتور “حازم الببلاوي”، ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى “جهاد ازور”، ليتم بحث آخر التطورات المتعلقة “ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية” وبالإضافة إلى الاتفاق على “أجندة” زيارة الوفد إلى “صندوق النقد الدولي” إلى القاهرة في نهاية شهر أكتوبر الحالي 2017، ليتم مراجعة ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية في الدولة المصرية، والوقوف على النتائج الإيجابية في المجال الاقتصادي المصري ليتم مناقشة سبل تعزيز “الدعم الفني” لجمهورية مصر العربية، وكذلك “وزارة المالية” خلال الفترة الزمنية القادمة.

كما عقد “عمرو الجارحي” عدد من المباحثات مع مسؤولي “البنك الدولي” لبحث سبل دعم “برامج الإصلاح الاقتصادي” في جمهورية مصر العربية، كما اطلع “عمرو الجارحي” مسئولي “البنك الدولي” على التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية.

وفي ظل العلاقات المصرية مع “المؤسسات الدولية” يلتقى وزير المالية المصري برئيس “البنك الآسيوي للاستثمار” في البنية التحتية، وكذلك سيلتقي مع قيادات “مؤسسة التعاون الدولي الياباني جايكا”، وكذلك قيادات من “البنك الياباني للتعاون الدولي جيبك”.

وكذلك سيقوم “عمرو الجارحي” بالمشاركة في فعاليات اجتماع “مجموعة العشرين الوزاري” نظراً للالتحاق جمهورية مصر العربية “بمبادرة التعاون مع إفريقيا”، والعمل على فتح أبواب التعاون بين المستثمرين الأجانب والعديد من الدول الإفريقية من خلال برامج الإصلاح المالي والاقتصادي للعمل على تطوير الأطر “المؤسسية” بالدول الإفريقية، للعمل على خفض مستوى “مخاطر الاستثمار” في القارة الإفريقية ليتم تحويل أسواق القارة إلى مناطق جاذبة للاستثمار في المستقبل القريب.

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