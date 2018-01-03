“بوليتيكو الأمريكية” تعلن إيران ستنجو من المظاهرات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها المجلة الأمريكية “بوليتيكو” حيث أعلنت أن نظام الفقيه في الدولة الإيرانية سوف ينجو في الغالب من موجة المعارضة والاحتجاجات والمظاهرات الحالية، وأضافت أن نظام وشكل الحكم السياسي لن يبقى على هذه الصورة، وأوضحت المجلة في تقرير نشر تحت عنوان “الجمهورية الإسلامية محكومة بالفشل” وأوضح التقرير أن الأوضاع الراهنة في الدولة الإيرانية سوف تستمر بصورة “دراماتيكية” قبل أن تتحسن في الفترة الأخيرة.

وأعلنت المجلة الأمريكية “بوليتيكو” أن النظام الإيراني في الوقت الراهن لا يملك إلا خيار واحد فقط هو متابعة قمع جميع العناصر المتظاهرة، وأضافت أن “الأدوات الثيوقراطية” لن تكون كافية لإخماد المظاهرات والاحتجاجات الحالية، وأضاف التقرير أن الجسد السياسي في الدولة الإيرانية غير قابل لإجراء أي إصلاح إلا أن ينجو فقط من العزلة الحالية.

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وأعلنت تقرير المجلة الأمريكية “بوليتيكو” أن اقتصاد الدولة الإيرانية لنظام علي خامنئي يعمل على الإبقاء على الموارد الاقتصادية والمالية خارج البنوك وكذلك الأسواق العالمية، وأضاف أن اقتصاد الدولة الإيرانية يعمل على إرسال ملايين الدولارات إلى جميع الحلفاء للدولة الإيرانية في الدول الأخرى، وأضاف أن الشعب الإيراني يعد من آخر التزامات وأولويات اقتصاد الدولة الإيرانية وميزانية الحكومة.

وأضاف تقرير المجلة الأمريكية “بوليتيكو” أن هناك فجوة كبيرة بين المجتمع الإيرانية وبين الدولة الإيرانية واتسعت هذه الفجوة مع فشل حسن روحاني في العمل على تحقيق أي من وعوده الانتخابية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على مكافحة الفساد، والعمل على فتح البلاد على الاستثمار، حيث أن المتظاهرين يعلمون أن “علي خامنئي” هو السبب الرئيسي في تغيب الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والعمل على إضافة موارد وثروات الدولة الإيرانية والعمل على هذه العزلة بين الشعب وبين الدولة.

وأضاف التقرير الصادر في المجلة الأمريكية “بوليتيكو” أن الدولة الإيرانية لو استطاعت في الوقت الراهن العمل على قمع وإخماد المعارضة السياسية والمظاهرات التي تسود معظم الأنحاء الإيرانية في الوقت الراهن فلن يستطيع النظام الإيراني السياسي والاقتصادي أن يسير على نفس المنهج والمناول في الفترة القادمة، حيث أن هناك حالة من عدم الرضا من جانب الشعب الإيراني على الأوضاع المعيشية والاقتصادي الصعبة وانتشار الفساد في جميع الأرجاء.

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