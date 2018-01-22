“صحيفة كويتية” تعلن سحل مواطن مصري في منطقة الصباحية وسلبه 514 دينار

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تابع موقع مصر 365 إعلان صحيفة “الأنباء الكويتية” اليوم الموافق يوم الاثنين الثاني والعشرين من يناير الجاري حيث أعلنت الصحيفة الكويتية تحت عنوان “سحل عامل مصري في الصباحية بعد سلبه 514 ديناراً”.

وقد وجه وكيل “نيابة منطقة الأحمدي” بدولة الكويت على أن يتم تصنيف قضية تعرض فيها عامل مصري الجنسية يعمل عامل تحميل في أحد مشروبات المياه الغازية على أن يتم تصنيفها جناية، وأمر بسرعة إحضار وضبط المتهم مرتكب الحادث.

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وقد قام وكيل نيابة منطقة الأحمدي بإرفاق ملف القضية ولايت تم تسجيلها في منطقة الصباحية تقرير حافل عن عدد الإصابات التي لحقت بالعامل المصري “المجني عليه” حيث أنه تعرض للسحل مما تسبب في العديد من السحجات والكسور في أماكن عديدة من جسده.

وتم الاستماع إلى أقوال المجني عليه العامل المصري وهو في “مستشفى العدان” يتلقى العلاج بعد إصابته، وتعود أحداث القضية بعد أن تقدم وافد مصري الجنسية ليبلغ عن تعرض أخيه البالغ من العمر أربعين سنة للسرقة والاعتداء عليه، وأنه في الوقت الحالي متواجد في مستشفى العدان، وأنتقل رجال الأمن الكويتية إلى المستشفى لمعاينة المجني عليه.

وأفاد المواطن المصري بأن هناك أشخاص مجهولين قد تعرضوا له في طريقه أمام أحد فروع الجمعية، وقد طلبوا من أن يقوم بصرف ورقة بعشرين دينار كويتي وقاموا بخطف الورقة النقدية منه بالقوة، وعندما قاومهم اعتدوا عليه بالضرب وقاموا بسحله بالسيارة على مسافة خمسين متراً، وأصاب بكسر في الحوض وسحجات في جسده وشق بالشفة العليا، وتم إثبات جميع إصابات المواطن الكويتي في التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الذي يتلقى العلاج فيها.

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