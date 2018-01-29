“داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم بأكاديمية عسكرية بكابول

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تابع موقع مصر 365 إعلان تنظيم داعش الإرهابي عن طريق “وكالة أعماق للأنباء” التابعة للتنظيم عن مسؤوليتها الكاملة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من الأكاديمية العسكرية في عاصمة أفغانستان كابول اليوم الموافق يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع بدولة أفغانستان إن ما لا يقل عن أربعة من العناصر الإرهابية المسلحة قد هاجموا موقع للجيش الأفغاني بالقرب من واحدة من “الأكاديميات العسكرية الكبرى” في العاصمة الأفغانية كابول اليوم، وقد أسفر العملية الإرهابية عن مصرع جندي وإصابة ثلاثة أخرين.

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