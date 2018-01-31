“الخزانة الأمريكية” تضع لواء الثورة وحسم على قوائم الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتوجيه ضربة قوية إلى جماعة الإخوان المسلمين حيث قامت بإدراج حركتي حسم وحركة لواء الثورة على القوائم الإرهابية، وتعد هذه خطوة من شأنها أن تضيق الخناق على تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وقد قررت الولايات المتحدة الأمريكية وضع “لواء الثورة” و”حسم” التابعين إلى جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.

وقد تم الإعلان عن بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الموافق يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018، عن قيامها بإضافة حركة لواء الثورة وحركة حسم المصريين إلى قوائم الإرهاب.

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وجاء القرار الأمريكي بعد قرار صادر أيضا من الدولة البريطانية من إدراج كل من حسم ولواء الثورة على القوائم الإرهابية، وقد قررته بريطانيا خلال يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر السابق لعام 2017 ليتم وضع حسم ولواء الثورة التابعين لجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

وقد أعلن السفارة البريطانية بالقاهرة أن الحكومة البريطانية قد قرر إدراج كل من لواء الثورة وحسم المسلحتين الناشطتين في جمهورية مصر العربية على قوائم الإرهاب.

كما أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة بيان أوضحت فيه أن قرار إدراج كل من حسم ولواء الثورة بعد قيام الحركتان بتنفيذ اعتداءات ضد رجال الشرطة المصرية إلى جانب تنفيذ اعتداءات على الشخصيات العامة داخل الدولة المصرية، وأشارت السفارة البريطانية بالقاهرة أن حكومة بلادتها قد توصلت إلى الحركتان تستوفي معايير الحظر، وسوف تعزز عملية إدراجهما من قدرة الحكومة المصرية على تعطيل أنشطة هذه المنظمات التي تعد منظمات إرهابية.

كما أعلن ” جون كاسن” السفير البريطاني بالقاهرة قائلاً “قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر، وهما عدوتان لنا جميعًا”.

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