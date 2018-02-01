“الشيوخ البولندي” تقر قانون تعتبره إسرائيل “إنكار للمحرقة”

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تابع موقع مصر 365 قيام مجلس الشيوخ في الدولة البولندية في وقت متأخر مساء أمس الموافق يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018 من إقرار قانون يهدف إلى الدفاع عن صورة بولندا بتجريم استخدام عبارة “معسكرات الموت البولندية” أثناء الحديث عن المعسكرات النازية.

وأعلنت إسرائيل أنها تعرض التشريع البولندي الذي جرم استخدام عبارة “معسكرات الموت البولندية” خلال الحديث حول “المعسكرات النازية” حيث اعتبرت الدولة الإسرائيلية إعادة كتابة التاريخ ومحاولة إنكار المحرقة.

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ويأتي إقرار القانون البولندي بعد أن أعرب الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ حيال التشريع البولندي الجديد الذي يجرم استخدام عبارة “معسكرات الموت البولندية” أثناء الحديث عن “المعسكرات النازية”، وقد أصدرت الدولة البولندية تحذير إلى بولندا من إقرار هذا التشريع الذي سوف يكون له العديد من التداعيات على مصالح الدولة البولندية وكذلك تداعيات على علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأخرى على مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

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