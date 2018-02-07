“الخارجية المصرية” تحذر تركيا من أي محاولة للمساس بسيادتها بالشرق الأوسط

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أطلقتها وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي رداً على التصريحات التي أعلنها “مولود جاويش أوغلو” وزير الخارجية التركي يوم الاثنين السابق الموافق الخامس من شهر فبراير السابق لعام 2018 بخصوص عدم اعتراف الدولة التركية بالاتفاق الدولي التي تم بينها بين جمهورية مصر العربية وبين قبرص عام 2013 الخاص بترسيم الحدود البحرية.

وقد قامت وزارة الخارجية المصرية بإطلاق بيان جاء فيه النص التالي “تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين الخامس من شهر فبراير الجاري 2018 بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة”.

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وأطلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار “أحمد أبو زيد” تحذير من أي محاولة يكون الغرض منها المساس أو انتقاص من حقوق جمهورية مصر العربية السيادية في تلك المنطقة، وأكد على أن هذه المحاولات مرفوضة وسوف يتم التصدي لتلك المحاولات.

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