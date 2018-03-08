القضاء الفرنسي: بلاغ ثالث ضد حفيد البنا بتهمة الاغتصاب

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر قضائية في الدولة الفرنسية اليوم الموافق الأربعاء بأن هناك امرأة ثالثة قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى “نيابة باريس” تتهم فيه حفيد مؤسسة جماعة الإخوان المسلمين الأكاديمي “طارق رمضان” بالاغتصاب، والذي يواجه اتهامات مماثلة في بلاغين من نفس النوع.

وقد أعلن المرأة الثالثة الشاكية وهي فرنسية الجنسية من أصول مغربية تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً أنها قد تعرضت إلى الاغتصاب من قبل المدعو في حقه عدة مرات بعد تعرضها للتهديد خلال الفترة ما بين عامي 2013 إلى عام 2014.

Advertisements

وقد تم توجيه اتهام إلى حفيد البنا الأكاديمي “طارق رمضان” تهم بالاغتصاب خلال يوم الثاني من شهر فبراير السابق بعد تقديم امرأتين بلاغين ضده في نهاية شهر أكتوبر السابق لعام 2017، وقد قرر القضاء الفرنسي أن يتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي خوفاً من هروبه خارج البلاد.

أقرا المزيد “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” تصدر تقرير مسيء لمصر والخارجية ترد