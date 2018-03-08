شرطة النمسا: تعرض 3 أشخاص لهجوم بالسكين من قبل مجهول

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان شرطة دولة النمسا مساء اليوم الموافق الأربعاء تعرض ثلاثة مواطنين لإصابات تعد خطيرة جداَّ جراء هجوم شنه أحد الأشخاص المجهولين على أم وأب وابنتهما، وقد وقع الحادث في شارع في العاصمة النمساوية فيينا.

وقد أعلنت القناة الإخبارية “سكاي نيوز” عن وقوع الحادث الذي لم تتضح دوافعه الجنائية إلى الوقت الراهن والذي وقع قرب محطة لمترو الأنفاق في الدائرة الثانية من العاصمة فيينا، وقد بدأت عمليات البحث الأمنية عن منفذ حادث الاعتداء على الثلاث أشخاص بالسكين ثم لاذ بالفرار بعد ارتكابه للحادث، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى.

Advertisements

أقرا المزيد القضاء الفرنسي: بلاغ ثالث ضد حفيد البنا بتهمة الاغتصاب