تعرف على أول تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الجديد

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تابع موقع مصر 365 أول تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الجديد “مايك بومبيو” حيث أعلن أنه يتطلع إلى تمثيل شعب الولايات المتحدة أمام جميع دول العالم، وأنه يتطلع إلى تنفيذ سياسة الرئيس الأمريكي الخارجية تبعاً لما تم نقله عبر شبكة “سكاي نيوز” الأمريكية في نبأ عاجل اليوم الموافق الثلاثاء.

وقد حرص دونالد ترامب على شكر وزير الخارجية الأمريكي الجديد، بعد أن إقال الرئيس الأمريكي منذ فترة قليلة جداًّ وزير الخارجية السابق “ريكس تيلرسون” ليتم تعين “مايك بومبيو” مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدلاً منه.

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