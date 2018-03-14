انتخاب “ميركل” كمستشارة ألمانية لولاية رابعة تبدأ اليوم

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تابع موقع مصر 365 إعادة البوندستاج “البرلمان الألماني” اليوم الموافق الأربعاء انتخاب أنجيلا ميركل في منصب مستشارة للولاية الرابعة، وقد بدأت اليوم المستشارة ولايتها الرابعة في هذا المنصب بعد تأخير دام لمدة 6 أشهر.

وأتى إعادة انتخاب أنجيلا ميركل في منصب مستشارة للولاية الرابعة بدعم من الائتلاف الكبير التي يتألف من الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي بالتعاون مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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وقد استغرقت المحادثات التي أدت على تشكيل الحكومة الجديدة مدة ستة أشهر حيث أن المحادثات قد انطلقت منذ شهر سبتمبر لعام 2017، ويتمتع “الائتلاف الحكومي الجديدة” بأغلبية كبيرة داخل البرلمان الألماني بسبب شغله ما يقارب من ثلاثمائة وتسعة وتسعين مقعداً من أصل سبعمائة وتسعة مقعد.

وقد تم اختيار وزراء الحكومة الألمانية كالتالي تولى هايكو ماس وزارة الخارجية الألمانية ويبلغ من العمر واحد وخمسين عاماً وينتمي إلى “الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أما وزارة الداخلية فقد تولها “هورست زيهوفر” ويبلغ من العمر ثمانية وستين عاماً، وينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي.

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