تركيا تطلق أول التجارب على الصواريخ الباليستية المحلية الصنع

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تابع موقع مصر 365 قيام الدولة التركية بإجراء أول التجارب العسكرية على إطلاق الصواريخ الباليستية والتي تقوم الدولة بإنتاجها محلياً على أن يتم إجرائها التجربة في مدينة سينوب القائمة في شمال الدولة التركية.

وقد أعلنت وكالات الأنباء العالمية أنه قد تم خلال تلك التجارب على إطلاق أول التجارب التركية على إطلاق الصاروخ الباليستي الصغير المدى والمتوسط المدى صاروخ “جوكدوكان”، والصاروخ البعيد المدى “بوزدوجان”.

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وسوف يتم إطلاق الصواريخ من خلال “منصة أرضية” من أجل تدمير بعض من الأهداف المتحركة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018، كما سيتم العمل على إطلاق تجربة للصواريخ الباليستية التركية الصنع من خلال الطائرة.

وقد تم تطوير الصواريخ من قبل خبراء يعملون في “مجلس البحوث العلمية والتقنية” في الدولة التركية، ومن خلال “معهد البحث العلمي لصناعة الدفاع” وقد تم تقديم أول الصاروخ الباليستي من خلال المعرض الثالث عشر الدولي لمنتجات الدفاع الذي تم إقامته في العاصمة التركية “إسطنبول”.

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