امرأة تطلق النيران على ثلاثة أشخاص بمقر “يوتيوب” بكاليفورنيا

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تابع موقع مصر 365 قيام امرأة بإطلاق النار على 3 أشخاص أمام مقر “شركة يوتيوب” القائمة في شمال ولاية كاليفورنيا ثم قتلت نفسها على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل شرطة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت الشرطة أن الأربعة أشخاص الذين أسفر عن إصابتهم في الحادث يتم علاجهم خلال الوقت الراهن.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية المحلية أن المشبته بها في ارتكاب الحادث تسمى “نسيم أغدم” وقد تم الإعلان أن الحادث نتج بسبب خلاف عائلي، وقد تم الإعلان أن هناك رجل يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاماً حالته الصحية حرجة وهو صديق المشتبه بها، وقد أعلنت شبكة “سي بي إس” انه قد تم إطلاق النار على امرأتين تبلغان من العمر اثنين وثلاثين وسبعة وعشرين عاماً.

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ولم تعلن الشرطة الأمريكية إلى الوقت الراهن عن دوافع ارتكاب الحادث، وتعود وقائع الحادث عندما تم سماع صوت إطلاق نار بالقرب من مقر شركة يوتيوب مما دفع الموظفين إلى الهروب في حالة من الذعر والقلق في المبنى القائم في شمال سان فرانسيسكو، وأكدت “مستشفى سان فرانسيسكو” عن استقبال ثلاثة جرحى قد تم إطلاقهم بالنار منهم حالة إصابة حرجة.

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