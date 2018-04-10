استقالة مايكل فلين مستشار الأمن الداخلي للرئيس “ترامب”

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تابع موقع مصر 365 عن استقالة مستشار الأمن الداخلي مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تم توجيه اتهام إىل فلين بالاتصال مع الدولة الروسية، قد تم توجيه الاتهام إلى مايكل فلين بمناقشة موضوعات العقوبات التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية مع السفير الروسي بواشنطن قبيل تولي الرئيس الأمريكي مهام الرئاسة.

وقد تم الإعلان عن تقارير قد وصفها بأنها مضللة للمسؤولين الأمريكيين بشأن محادثته والتي تم إجرائها مع السفير الروسي بواشنطن، وق أعلنت بعض من وسائل الإعلام الأمريكية بأن وزارة العدل أمريكية قد أطلقت تحذر إلى البيت الأبيض بشأن تلك الاتصالات والتي قد تمت خلال الشهر السابق.

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أقرا المزيد المركزي يعلن عن تراجع معدلات التضخم خلال مارس بنسبة 11,59%