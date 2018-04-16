ديلي ميل: تعزيزات روسية عسكرية ضخمة في طريقها إلى سوريا

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تابع موقع مصر 365 إعلان صحيفة ديلي ميل البريطانية عن رصد تحرك سفينتين روسيتين حربيتين محملين بالدبابات والسيارات العسكرية وفي طريقها إلى الدولة السورية، وذلك بعد الغارات الجوية التي نفذها كلا من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت السابق على عدد من مواقع مستهدفة داخل الأراضي السورية.

وقد صورت كاميرات المراقبة السفينتين وهما يمران أسفل مضيق البوسفور مساء أمس، وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم بأسره رد فلاديمير بوتين رئيس الدولة الروسية على العمل العسكري المشترك الذي تم شنه ضد الدولة السورية.

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ويجدر هنا الإشارة أن السفينتان وهما في طريقهما إلى القاعدة البحرية الروسية في طرطوس على الساحل الشمالي داخل الأراضي السورية، وقد كانت السفن محملة بالدبابات والشاحنات العسكرية إلى جانب واردات كشف عن العبوات الناسفة وسيارات إسعاف.

كما تم رصد الصحيفة البريطانية تحرك السفن الروسية وهي تحمل زوارق بحرية ومعدات حربية أخرى، وسط توقعات برد الدولة الروسية على الهجمة العسكرية الثلاثة التي قد تم شنها ضد الدولة السورية فجر يوم السبت السابق.

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