السيناريوهات المحتملة لإلغاء ترامب الاتفاق النووي الإيراني

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واجه الاتفاق النووي الإيراني تحديات كبرى خلال الفترة الراهنة مما يجعله مهدد في بقائه على أنه اتفاق بين القوى العظمى داخل العالم من الدول الست والتي قامت بالتوقيع على ذلك الاتفاق الدولي خلال العام السابق، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي المهدد الأول لبقاء ذلك الاتفاق الدولي.

وقد أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن تهديده بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني بسبب التهديدات التي تمثلها الدولة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحالفها مع الدولة الروسية في سوريا إلى جانب انتمائها إلى المعسكر الشرقي القائم في الدولة السورية تحت رئاسة الدولة الروسية.

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وقد تم نشر تقرير يحمل العنوان التالي “ماذا بعد القضاء على الاتفاق النووي مع إيران ماذا سوف يحدث بعد ذلك ؟؟”، وقد أعلن الكاتب أن رأي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد مقسومة بشكل أو بأخر بين الداعين إلى الحفاظ على تلك الاتفاقية التي قد تم عقدها خلال عام 2015 والتي تعرف بشكل رسمي باسم “خطة العمل المشتركة الشاملة” إلى جانب إجراء بعض من التعديلات عليها.

وقد قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترأس اتجاه قوي بشأن الاتفاق النووي مع الدول الإيرانية إذا يدافع عن الفسخ الصريح للاتفاق الدولي مع دولة إيران، وقد ظهر هذا جلياً من خلال التهديدات التي طالما قام بإطلاقها في العديد من المحافل الدولية، والتي أوضح في معظمها إلى خطورة الصفقة مع الدولة الإيرانية إلى جانب إعلانه عن احتمالية انتهاء تلك الصفقة.

وتبعا لموقع “ناشيونال إنترست” والتي أعلن أن التعديلات الأخيرة التي تم إجرائها على مستوى الوظائف العليا من قبل الإدارة الأمريكية في داخل البيت الأبيض حيث انها تقوم بتقديم الدعم الكامل إلى قرار الرئيس الأمريكي الخاص بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران في أقرب وقت ممكن.

وقد أعلنت التقارير أيضا أن الصفقة النووية تأتي في إطار التحديد الدوري تبعاً لقانون “المراجعة النووي مع الدولة الإيرانية” من قبل المفوض في الكونجرس الأمريكي، وقد يجد المفاوضون في الولايات المتحدة وأوروبا الذين يعملون خلال الفترة الحالية بشكل متقارب في العاصمة الأمريكية واشنطن في عدد من العواصم الأوروبية.

وسوف يقوم الرئيس الأمريكي بالإعلان عن عدم إعادة التصديق على الاتفاق النووي الإيراني خلال شهر مايو القادم لعام 2018 والسماح إلى انتهاء السياسة الخارجية المركزية لإدارة سلفه الرئيس باراك أوباما.

وقد أعلن الموقع الأمريكي أن دونالد ترامب قد أعلن خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017 عن وجود استراتيجية شاملة من أجل مواجهة التهديد الحالي للدولة الإيرانية إلا أنه لم يتم تفعيل سوى القليل من أجل توضيح الكيفية التي يتم من خلاله تغيير سلوك الدولة الإيرانية العدواني.

ولم يقم أي من المسؤولين داخل الدولة الأمريكية بوضع استراتيجية واضحة فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة خلال الفترة المستقبلية تجاه الدولة الإيرانية، وقد أضاف الموقع الأمريكي إلى طريقة يتم من خلاله إنهاء تمرد الدولة الإيرانية وهو عن طريق استهداف البصمة الاقتصادية الخاصة بالحرس الثوري.

وقد أضاف الموقع خلال تقريره بأن نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على الدولة الإيرانية يعتمد على المدى الطويل على قدرة الدولة الأمريكية في مدى التكيف مع التغيرات التي تحدثها على الاقتصاد الإيراني.

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